Пенсия по старости отменяется

Сейчас в Пенсионном фонде (ПФ) России царит паника. По сведениям наших источников в Центральном аппарате главного «стариковского ведомства», совещания у руководства идут часами. Ждут нагоняя от самого Путина. В чем же проблема?

До 25 марта 2007 года должны быть готовы выплатные ведомости на 38,5 миллиона пенсионеров, а пока даже сам председатель правления ПФ РФ Геннадий Батанов не знает, какой будет апрельская индексация пенсий. Вопрос о крохотной денежной прибавке старикам застрял в бюрократических кабинетах Минфина, Мин­экономразвития и Минюста. Поэтому впервые за последние десять лет возможны массовые задержки пенсий.

У Пенсионного фонда РФ назревают и другие проблемы. Только в этом году на выплату пенсий будет не хватать 88 миллиардов рублей. В будущем дефицитная яма только углубится. Поэтому глава Минэкономразвития недавно предложил через 5-7 лет установить 70­летнюю планку для выхода на пенсию.

При этом наши чиновники снова ссылаются на западный опыт. В частности, в Германии планируют повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин с 65 до 67 лет. Правда, российские бюрократы почему-то забывают, что на Западе люди живут в среднем почти до 80 лет, а у нас мужчины часто не доживают до 60 лет.

В конце марта новые слухи будоражат пенсионеров. На днях в Комитете Госдумы по труду и социальной политике обсуждался законопроект, внесенный Пенсионным фондом России. Согласно этому документу, теперь в нашей стране не будет пенсий по старости.

Впрочем, пока пугаться рано. Стариков не лишают жалкой подачки от государства. Чиновники и депутаты вместо настоящей заботы о пенсионерах решили поиграть словами. Теперь пенсии по старости будут называться «пенсиями по возрасту».

Хрен редьки не слаще.