Инопланетяне перестали общаться с Землей

Прекращены поиски послания внеземного разума, продолжавшиеся 30 лет. Радиоимпульс, который пришел на Землю 15 августа 1977 года из созвездия Стрельца, получил у астрономов название «Вот это сигнал!».

В тот день радиотелескоп обсерватории «Большое ухо» в штате Огайо проводил исследование рядового участка неба. Внезапно приборы «зашкалило». Датчики зафиксировали мощнейший узконаправленный импульс. Астроном Джерри Эйхман был настолько поражен его необычными характеристиками, что записал слово Wow («Вот это да!») на полях диаграммы.

Как показала расшифровка, этот импульс разительно отличался от обычных сигналов, которые приходят на Землю из космоса. В отличие от радиоизлучений квазаров, далеких галактик и солнц, он имел очень узкую направленность и был слишком мощным. Так, словно радиолуч специально направили на нашу планету.

Но главное, интенсивность Wow-­сигнала менялась по сложному алгоритму. Это напоминает принципы, по которым кодируют цифровые радиопередачи. Увы, сигнал из созвездия Стрельца был непродолжительным - всего 72 секунды. Данных для расшифровки его содержания недостаточно.

В дальнейшем в рамках программы SETI (поиск космических посланий внеземного разума) астрономы более 50 раз обследовали тот участок неба, с которого пришел Wow­-сигнал.

Поймать его повторно не удалось. Но ученые смогли удостовериться в «аномальном» происхождении импульса. Исследования, проведенные на самом чувствительном в мире аппарате, установленном в штате Нью-­Мексико, доказали, что «естественных» источников, способных сгенерировать что-либо подобное, на этом участке неба нет.

В начале марта 2007 года поиски были окончательно прекращены. «Возможно, в этом сигнале был зашифрован секрет бессмертия. Или - секрет технологии, позволяющей превзойти скорость света. А может быть, это была какая-нибудь ерунда, например, аналог наших непристойных картинок», - гадает Джерри Эйхман. Он не перестает повторять, что не понимает, почему существа, пославшие этот сигнал, не сделали это еще раз.

Возможно, инопланетяне действительно похожи на людей. Ведь когда в 1974 году человечество отправило сообщение в космос при помощи радиотелескопа Аресибо, его тоже послали лишь однажды.