Венесуэла приобретет в России 16 ракетных комплексов

Скоро это станет военно-политической сенсацией. В ответ на планы размещения американских радаров и ракет в Чехии и Польше Россия предпринимает контрмеры. Впервые со времен Карибского кризиса наши ракеты доставят в Латинскую Америку, где они и будут дислоцированы в Венесуэле - подбрюшье США.

45 лет назад, когда на Кубу были переброшены баллистические ракеты среднего радиуса действия Р-12 с дальностью до 2000 км, Никита Хрущев сказал: «Загоним ежа в штаны Дяде Сэму!» Примерно то же самое сейчас повторяет президент Венесуэлы Уго Чавес. Его правительст­во хочет приобрести у России 16 ракетных комплексов «Тор-М1». Как сообщил «Аргументам неделi» источник в «Рос­оборонэкспорте», общая цена сделки - около 300 миллионов долларов.

«Тор» преодолевает почти все существующие типы помех. Это было продемонстрировано на одном из полигонов ­НАТО при работе против американского самолета F-16. Внутри комплекса находятся 8 ракет, он способен обнаружить до 48 целей на расстоянии в 30 км, выбрать десяток наиболее опасных. Две цели комплекс может поразить одновременно.

Сергей Васильев, директор Ижевского завода «Купол», производящего эти комплексы ПВО, заявил о готовности его предприятия выполнить контракт в срок.

