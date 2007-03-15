Наших будут заманивать в Европу

Демографический кризис - проблема номер один не только в России, но и во многих европейских странах. «Нам стало известно, что в странах Восточной и Западной Европы готовится целый ряд программ по привлечению рабочей силы из России и стран СНГ, - заявил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, представляя концепцию по развитию рынка труда. - Поэтому нам необходимо действовать более решительно, чтобы не растерять наш потенциал».

По мнению министра, главный козырь иностранцев - зар­плата, которая намного привлекательней, чем в России. Основной отток ожидается среди лучших рабочих, на которых все еще держатся наши предприятия. Если такие планы европейцев осуществятся и россияне кинутся работать за границу, то их места заменят не самые лучшие кадры из Средней Азии.