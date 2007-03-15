Протезы скоро станут не нужны

Найден ключ к регенерации конечностей и органов человека. Восстановить руки, ноги и головы пока не получается, но уже можно отрастить сломанный зуб.

Считается, что регенерация - свойство ящериц или бактерий. Это не так. Отмечены случаи, когда у детей в возрасте до семи лет отрастали ампутированные кончики пальцев. Документально подтверждено, что через несколько лет после операции у нескольких пациентов восстановились удаленные почки.

Самый необычный случай - регенерация мозга у человека, почти четверть века пролежавшего в коме. Терри Уоллес в 19 лет попал в автокатастрофу, в результате которой был серьезно поврежден головной мозг. В 42 года он неожиданно пришел в сознание. Исследования показали, что за время, проведенное без сознания, мозг сумел перестроиться, отрастив новые нервные цепи, заменившие погибшие участки.

Возможно, скоро регенерация человеческих органов станет частью обычной медицинской практики. Майкл Левин из Бостонского центра по изучению биологии развития человека сумел разобраться в процессе, запускающем рост органа из одной клетки. Он создал вещество, которое на клеточном уровне разблокирует так называемый молекулярный насос. Этот насос есть в каждой клетке, он включается лишь один раз, давая клетке сигнал, запускающий программу развития организма. Когда рост завершен, «насос» навсегда останавливается.

Левину удалось «запустить» его вновь. Вдохновившись его работой, исследователи из канадского Университета Альберта разработали аппарат, запускающий механизм роста сломанных зубов. Эксперименты успешно прошли на кроликах. На очереди - человек.

