Американские фермеры позовут на помощь Лужкова?

В США продолжается загадочная гибель пчел. По данным New York Times, на территории 20 штатов погибли 80% этих насекомых. В целом в штатах Западного побережья потери достигают 60%, Восточного - 70. По предварительной оценке специалистов Корнуэльского университета, мор может нанести экономике страны ущерб в 1,4 млрд. долларов.

Столь масштабная гибель пчел наблюдается впервые в истории. Обычно за зиму население ульев сокращается не более чем на треть. Ученые отмечают аномальное поведение насекомых перед гибелью. Прежде чем умереть, пчелы стремятся улететь подальше от дома. Вблизи ульев их тела практически отсутствуют. Самое странное: вопреки обычной практике, территории вымерших ульев не захватываются новыми колониями.

Мору в одинаковой степени подвержены как дикие, так и культурные насекомые. Стоимость пчел в США уже подскочила с 10 до 35 долларов за пчелиную матку и с 50 до 150 долларов за рой.

Ущерб, который несут пчеловоды, ничто по сравнению с общими потерями американ­ского сельского хозяйства. Пчелы - одни из основных опылителей угодий. В США они «ответст­венны» за территории, урожай с которых приносит более 15 ­млрд. долларов.

Причины мора остаются загадкой. Высказываются предположения, что пчелы могли пасть жертвой клеща или их могли погубить новые разновидности пестицидов или генетически модифицированных культур. Не исключено, что насекомые пострадали из-за аномально теплой зимы.