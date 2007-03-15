К 2009 году все мы будем под космическим колпаком

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) непрерывно передает информацию из космоса о местонахождении тех или иных воздушных, морских или наземных объектов. Разработана она по заказу Министерства обороны в начале 1980­х годов. До этого использовалась лишь в военных целях. И только недавно с этой космической системы снят гриф «Совершенно секретно».

Как нам удалось выяснить у специалистов, сейчас точность определения военных объектов - 1 метр. Гражданские пользователи, как предполагается, смогут получать данные о координатах объектов с точностью до 10 метров. Американцы с помощью аналогичной системы «джипиэс» уже отыскивают пропавших собак, у которых имеются на ошейниках датчики. Российскими приборами определения точного местонахождения предполагается в первую очередь оснастить геологов, туристов, автомобилистов, а далее всех желающих.

Наши разработчики уверяют, что ГЛОНАСС будет значительно дешевле американ­ской и ныне разрабатываемой европейской космических систем. Уже к концу 2007 года в России появится бытовой навигационный прибор, позволяющий принимать сигналы со всех спутниковых навигационных систем, сообщил недавно первый вице-премьер Сергей Иванов. Он сказал:

- Скоро у нас появится аппарат, который будет принимать сигналы и системы ГЛОНАСС, и GPS, и системы Галилео, которую сейчас только разрабатывает Европейское космическое агентство. Такая универсальность приемника повысит его конкурентоспособность и возможность продажи во всем мире.

Российская навигационная спутниковая система ­ГЛОНАСС превосходит американскую систему GPS по надежности, заявил корреспонденту «Аргументов неделi» помощник гендиректора ОАО «Российский институт радионавигации и времени» Вадим Жолнеров.

Главным отличием отечественной системы, по его словам, является не только количество используемых спутников (GPS эксплуатирует почти 30 спутников, а ГЛОНАСС - 17), но и их размещение на орбитах.

Кроме того, отметил специалист, различен и принцип передачи сигнала со спутника на наземные станции. «Если в GPS передача сигнала идет по одной частоте, то в ГЛОНАССе - на разных. Таким образом, отечественная система более устойчива к помехам, надежней американского образца», - сказал Вадим Жолнеров.