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Праздник номер восемь не нужен

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Праздник номер восемь не нужен

 

Шоумен Валдис Пельш:

- Конечно, он нужен. Празд­ник номер восемь придуман для женщин. Для женщин в этом мире придумано огромное количество, казалось бы, на трезвый взгляд, абсолютно бессмысленных вещей. Но они любят эти вещи. И если они им нравятся, значит, и нам хорошо. А любить женщин нужно каждый день. Я бы, наоборот, назначил только один день, когда можно сделать передышку и не думать о представительницах прекрасного пола, а все остальные 364 дня объявить жен­ским праздником.

Поэтесса Римма Казакова:

-Вообще, деление на мужчин и женщин вызывает у меня глубокое раздражение. Сегодня я не вижу рядом с собой мужчину, а поздравления подруг и коллег не восполняют его отсутствие. Без влюбленного в меня мужчины на мою улицу ну никак не приходит праздник!

Музыкант Олег Газманов:

-Нужен ли сегодня этот праздник? А разве он кому-то мешает? Лично я за него всеми частями тела. Пусть будет - как весна и любовь, но не как комсомол. Быть женщиной - не только крест и геройство. Быть женщиной - это счастье и настоящий кайф. Хотя, разумеется, еще большее счастье - быть с женщиной!

Режиссер Андрей Житинкин:

-Утром 8 Марта я звоню всем актрисам, с которыми работал и работаю.

Я восхищаюсь этими женщинами, как и многими другими на нашей сцене. С культовой актрисой нашего времени - Элиной Быстрицкой - мы репетируем сегодня «Любовный круг» Моэма. Ее поклонникам я сейчас открою тайну. ­Любимые цветы Быстрицкой - ланды­ши. Я желаю ей и всем читательницам «Аргу­мен­тов неделi» бодрости и оптимизма в «любовном круге» и за его пределами.

Дрессировщик Юрий Куклачев:

-К этому празд­нику я всегда относился с симпатией. Неважно, кто его придумал: большевики, враги женщин, Клара Цеткин или Мария Магдалина. Не было бы Клары, была бы какая-нибудь там Катя или Даша. Дело же не в этом. Женщины - это святое. Вспомните свою маму, ее нежность. Ма-моч-ка! Вот кто нас любит! Больше никто.

Режиссер Юрий Любимов:

-Я не люблю, когда из праздни­ка де­­лают культ, да еще навязывают его. Но всю жизнь обожаю женщин. Хорошо, что есть возможность хотя бы раз в году показать, как мы на самом деле их ценим, как пленяет нас их красота и сводит с ума энергетика. В по­вседневной суете не всегда ведь успеваешь даже комплимент сделать, хотя известно: чем больше женщину хвалишь, тем она становится красивей.

Я большой ценитель женской красоты, и рядом со мной всегда были самые красивые женщины. Первой красавицей была моя мать, до глубокой старости сводила с ума мужчин моя жена Людмила Целиковская, 30 лет рядом со мной Каталин Любимова... Мне много лет, некоторых моих бывших жен уже, к сожалению, нет в живых. Но я всех вспоминаю хорошо. И не только 8 Марта.

Актер Евгений Стеблов:

-Раньше я не очень любил 8 Марта, потому что это был праздник принуждения. Но с каждым годом он становится все добровольнее и все милее. Сейчас я воспринимаю его как повод лишний раз проявить внимание. Все мы выросли в этой стране. Наши женщины привыкли получать в этот день подарки, а мы привыкли их поздравлять. Хорошие привычки надо культивировать.

Писательница Виктория Токарева:

-У 8 марта всегда вкус надежды, даже если надеяться вроде бы не на что. Все равно весна есть весна. Она великолепна и в 15 лет, и в 75. И любой праздник, даже плохонький, лучше самых прекрасных будней. Многие мужчины думают: «вот напьюсь», а женщины втайне собираются «налюбиться». Порой это, конечно, не соединяется воедино, но все равно жизнь берет свое.

Шансонье Боба Грек:

-Я крайне положительно отношусь к этому празднику. Женщин нужно уважать и безмерно любить, дарить им счастье, правда, оговорюсь, не только 8 Марта. Тому пример - я 38-й раз женился, и у меня 78 детей.

К тому же, если вы послушаете мой новый альбом, который называется «Чтоб я так жил», то увидите, что и там большинство моих песен тоже посвящено женщинам. С праздником вас, мои любимые!  

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