Китай хочет от России гарантий

Как сообщают наши китайские источники, председатель КНР Ху Цзиньтао остался недоволен недавней встречей с премьер-министром РФ М. Фрадковым. Основная причина недовольства заключается в том, что Китай хочет содействия российского правительства в заключении с «Газпромом» и «Роснефтью» соглашений о поставках нефти и газа на многие десятилетия вперед, да еще по фиксированным или хорошо предсказуемым ценам. На вопрос китайцев о том, какие гарантии может предоставить Кремль в том, что с КНР не повторятся «перекрытия вентиля» по образцу подобных событий в Белоруссии и Украины, глава российского правительства не смог дать внятного ответа. Кроме словесного недовольства китайцы продемонстрировали и свою военную мощь у границ России: они провели маневры сухопутных войск на границе России, а также приняли участие в совместных морских маневрах с США, Англией, Пакистаном и Турцией.