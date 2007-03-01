Богатые клубы тоже плачут

Не смог больше молчать Карл­-Хайнц Румменигге, президент «Баварии». Вслед за своим другом Ули Хенессом, подвергшим недавно суровой критике нездоровые тенденции в еврофутболе (применительно к которым он не сумел подобрать лучшего слова, чем «русификация»), Калле спел и свою арию.

Мало того что год от года увеличивается разрыв между богатыми клубами континента и бедными, так теперь, с появлением на сцене Абрамовича, и внутри самой верхушки стало происходить то же самое. «Я сильно сомневаюсь, что кто­то из немецких клубов сумеет в ближайшие 10 лет выйти в финал Лиги чемпионов, – считает Румменигге. – Имея то, что творит на рынке Абрамович, какие у нашего футбола есть возможности оставаться конкурентоспособным? Если бы «Вердер» обошел «Барселону» в своей группе, я бы расценил это как восьмое чудо света. «Вердер» получает от продажи телевизионных прав 23 миллиона евро, «Барселона» – 143. Есть разница? Я могу уповать лишь на то, что Евросоюз сумеет положить конец разгулу Абрамовича и телевидения».

Клубы, входящие в G14, он обвинил в эгоизме: «Заявляю об этом со всей открытостью – каждый в этой организации тянет одеяло только на себя. Рамон Кальдерон, президент «Реала», отстаивает исключительно свои интересы. Так же поступают и итальянцы с англичанами. В футболе рулит неприкрытый эгоизм. Ни о какой общей платформе говорить не приходится. Мы платим ежегодные взносы, а толку? Совместных проектов нет, взаимодействия с УЕФА и ФИФА нет. Я очень неудовлетворен тем путем, которым идет организация. Мы всерьез задумываемся, стоит ли в ней оставаться».

Если даже богатеи начинают задумываться над такими вопросами, значит, ситуация в самом деле назрела. В том же духе высказался недавно Зепп Блаттер: «Большие клубы с тугими кошельками перегружены звездными игроками. В их штате давятся 20, 25, порой 30 классных футболистов. А играют только 11. Что прикажете делать остальным, у кого они были уведены? Ждать появления новых, чтобы их снова продать? Посмотрите на то, что творится в некоторых лигах: уже по прошествии трети дистанции некоторые клубы вырываются вперед на недосягаемое расстояние, предоставляя остальным возможность бороться лишь за выживание. Чтото в этом не так».