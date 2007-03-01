НТВ покажет фильм об А. Литвиненко

В СЕРЕДИНЕ февраля руководство телекомпании НТВ решило снять фильм о жизни и таинственной гибели бывшего подполковника ФСБ А. Литвиненко, отравленного в Лондоне в прошлом году. Уже составлен сценарий фильма, в котором будет рассказано о том, как простой охранник стал кадровым сотрудником «органов», а потом перешел на другую службу – к олигарху Б. Березовскому, по заказу которого тут же написал книгу против своих недавних соратников («ФСБ взрывает Россию»). Тем не менее после этого он прожил 5 лет безбедной и спокойной жизни и неожиданно погиб лишь тогда, когда его бывшие московские коллеги давно забыли о его существовании. В фильме ожидаются свидетельства из первых уст от сослуживцев, друзей и родственников подполковника.