Н. Сванидзе «уйдут» с телевидения

Известный тележурналист Н. Сванидзе на прошлой неделе отправлен с РТР и «Культуры» в «творческий отпуск», из которого он может и не вернуться. Рассматриваются два варианта: либо его телевизионная карьера заканчивается полностью, либо он еще будет изредка появляться на канале «Культура». Причиной таких изменений стало то, что интерес телезрителей к политическим программам, которые вел Сванидзе, в последние годы неуклонно снижался, а рейтинг недоверия к ним стал превышать рейтинг доверия. Причины тому были как чисто телевизионные, так и личностные. Все это и привело к закрытию в прошлом году его программы «Зеркало». А с ней исчезла необходимость пребывания на ТВ и самого ведущего. Не случайно г-­н Сванидзе все чаще называет себя не журналистом, а историком: говорят, он теперь займется написанием исторических романов, наподобие тех, которые уже не первый год пишет Э. Радзинский.