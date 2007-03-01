Попался еще один вор в законе

ВАЛЕРА Сухумский – он же Валерий Михайлович Силагадзе (1956 г.р., уроженец Сухуми) – при получении российского гражданства поменял фамилию на Клиевский. И если раньше ему приходилось жить то на зоне (в общей сложности у него шесть судимостей, три из них за наркотики, и 21 год заключения), то в гостинице «Украина», в Москве он в конце концов нашел тихую гавань в Люберецком районе области, где у него, говорят, очень недешевый особняк.

Представители Главного Управления МВД РФ по ЦФО, которые задерживали Валеру, говорят, что этот человек несколько лет был «смотрящим» по Читинской области и в городе Улан-­Удэ.

Во время отсидок исполнял воровские обязанности и рассылал по зонам «малявы». Вот один из отрывков эпистолы Валеры Сухумского к сидельцам:

«Бродяги! В последние годы начало процветать много несправедливости в отношении мужика, а также пьяные разборы стали частыми и на зонах, и на централах. Каждый, кто вершит своеволие, должен быть наказан. Бродяги, будьте справедливы друг к другу. Удачи вам, крепкого здоровья и свободы. Вор Валера Сухумский».

И в заключении, и на воле он активно контактировал с такими ворами, как Петруха, Робинзон (Робинзон Арабули, на которого недавно было совершено покушение в Москве), Сибиряк, Шакростарый (ныне покойный). В настоящее время имеет тесные контакты с люберецкой и другими ОПГ на территории Московской и Тверской областей. Причем особое покровитель­ство оказывает преступникам, которые занимаются кражами и перепродажами угнанных машин.