Без ежиков и урожая не будет?

Аномальная по температурным показателям зима нам еще аукнется в страдную летнюю пору 2007 года. Неизвестно, как поведут себя озимые, настолько сбитые с толку январским теплом, что еще пару недель – и пошли бы в рост. Может, само по себе все и обошлось бы, но урожаю зерновых теперь грозит опасность с другой стороны. Дело в том, что в средней полосе России в декабре­-январе в массовом порядке вышли из зимней спячки ежи. Пробудили их постоянные плюсовые температуры: ежик ведь не понимает, что капель и проклюнувшаяся травка в наше время – еще не показатель наступившей весны. А вскоре пошел снег, ударили морозы… Еж, покинувший свою норку с запасами, обратной дороги найти не в состоянии. Не те у него нюх и способности к ориентировке на местности. А на снегу он умирает без еды за день, максимум – за два. В результате, по оценкам специалистовзоологов, у нас погибло от 40 до 70 (!) процентов ежей. Известно, что ходячие «колючки» питаются не только вегетарианскими дарами лесов. Мыши­полевки – вот основа их рациона. А главная пища мышек, в свою очередь, – вершки и корешки зерновых культур. Теперь полевкам раздолье: они не упустят момент и соберут небывалый урожай! А нам оставят, по народной поговорке, «колосьев – что на плешивой голове волосьев»…