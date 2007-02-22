Женщины притягивают бактерии

Офисные столы оказались настоящими рассадниками бактерий. На клавиатуре компьютера и телефонной трубке болезнетворных организмов в сотни раз больше, чем в урнах, на подошвах ботинок или сидении офисного туалета. Причем поголовье бактерий на столах у женщин вчетверо выше, чем у мужчин. К такому выводу пришел американский биолог из университета штата Аризона Чарльз Герб. Получив грант в 40 тыс. долл. от известной медицинской компании, ученый обследовал более 100 офисов в кампусе собственного университета, а также нью-йоркских, лос­-анджелесских и бостонских фирм.

Хотя обычно рабочие места женщин выглядят опрятнее мужских, предметов, благоприятных для развития бактерий, на них гораздо больше. В первую очередь это косметички, кошельки и мягкие игрушки, которые оказались превосходными инкубаторами заразы. Кроме того, Чарльз Герб обнаружил, что три четверти женщин держат на рабочем столе пищу.

Чемпионами по количеству бактерий оказались сотовые телефоны и бумажники. Тут приоритет за сильным полом. Мужчины нередко держат кошельки в заднем кармане, где тепло создает идеальные условия для размножения бактерий на денежных купюрах. А на мобильниках бактерий больше, чем на дверных ручках в офисах.

Проблема, на которую обращает внимание Чарльз Герб, хорошо известна производителям офисной техники. Компания «Моторола» уже выпустила телефон со встроенным источником ультрафиолета. Трубка дезинфицирует себя за три минуты. В продаже появились компьютерная мышь с покрытием, не позволяющим размножаться бактериям, и ноутбук с «серебряной» клавиатурой, убивающей 99,9% болезнетворных организмов. Тем, кто не готов раскошелиться на такие устройства, биолог дает совет: «Не нужно доходить до помешательства, но такие места, как столы, телефоны и клавиатура, стоит иногда дезинфицировать».