«Крылышки» сложились: баста!

В понедельник хок­кейная команда «Крылья Советов» проиграла ЦСКА (8:3) и объявила забастовку из-за долгов по зар­плате.

Ранее хоккеисты, проведя без малого 50 матчей в текущем чемпионате России, предъявили собственному руководству ультиматум. Либо оно до встречи с армейцами погашает долги за три месяца плюс премиальные, либо игроки отказываются участвовать в тренировках и матчах. Однако никаких шагов с целью как­то разрешить ситуацию в «Крыльях» предпринято не было.

Нелепый конец когда­-то великого клуба? В этой грустной истории мутно практически все. Больше года назад президент «Крыльев», меценат Ралиф Сафин посулил команде большие премиальные, если она пробьется в суперлигу – свыше 250 тыс. долл. Обещание так и осталось обещанием. Затем правительство Москвы приняло постановление, которое подписал мэр Юрий Лужков, – о выделении клубу из бюджета города 100 млн. руб. Но и этих денег в «Крыльях» никто, включая руководство, не видел…

Только в среду Сафин согласился встретиться с хоккеистами и решить вопрос с долгами.