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Возобновлен поиск убийц Пола Хлебникова

№ 8(42) от 22.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Возобновлен поиск убийц Пола Хлебникова

Журналист был застрелен неизвестным 9 июля 2004 года. Следствие длилось более года и завершилось летом 2005-го.
 
Исполнителями убийства были названы жители Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев. Заказчиком – известный полевой командир Хож-Ахмед Нухаев. 5 мая 2006 года присяжные – восемью голосами против четырех – признали их невиновными. Вопрос о заказчике вообще не рассматривался.
 
Адвокат потерпевшей стороны Лариса Масленникова неоднократно указывала на процессуальные нарушения. А один из присяжных, Алексей Рыбин, открыто признал, что «среди присяжных был сговор, и оправдательный вердикт был вынесен ими заранее».
 
Кассационные жалобы адвокатов Хлебникова и представителей прокуратуры пылились в архивах Мосгорсуда полгода. В Верховном суде они валялись в архивах еще три месяца.
 
Решение о пересмотре дела было принято 9 ноября прошлого года, но только в январе материалы привезли во все тот же Московский городской суд. Первое заседание было назначено на 15 февраля. Оно не состоялось – обвиняемые на повторный процесс просто не пришли!
 
Казбек Дукузов срочно выехал в Чечню, а Муса Вахаев неожиданно заболел. Следующее заседание назначено на 24 февраля. Майкл Хлебников, брат погибшего журналиста, официально уведомил суд, что на данном этапе рассмотрения дела отказывается в нем участвовать. Так что сторона потерпевших представлена на процессе вообще не будет.
 
Казбек Дукузов в ближайшее время может быть объявлен в розыск. Но даже если его не найдут, процесс все­таки начнется. Скамья подсудимых будет пуста, адвокатов Хлебникова в зале суда не будет, прокуратура останется наедине с присяжными. Приговор будет вынесен заочно.

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