Педиатров заменят терапевты

Слухи об этом ходят давно. А на недавнем конгрессе педиатров России член общественной палаты, детский врач Леонид Рошаль вновь заявил, что несколько лет назад уже приходилось отстаивать педиатров. Но все равно продолжается планомерная работа по сокращению количества врачей узкой практики в детских поликлиниках.

По его мнению, это делается для того, чтобы детей постепенно стали лечить врачи общей практики, то есть терапевты, а педиатрическая служба за ненадобностью была ликвидирована. «В детских поликлиниках в штатном расписании нет кардиологов, андрологов, кардиохирургов и многих других. Именно эти специалисты могут на ранних стадиях в детстве распознать скрытые от глаз профессионала недуги. Чтобы лечение детей было более квалифицированным, количество узких специалистов в детских поликлиниках необходимо увеличить как минимум в два раза. Постоянно урезается подготовка кадров детских врачей. А из тех специалистов, которые после института могут закончить интернатуру, в перечне есть только детский хирург, педиатр, неонатолог и врач скорой помощи. Все. Это бомба, заложенная под здоровье российских детей», – сетует Леонид Рошаль.

Заместитель руководителя Росздрава Николай Володин считает, что никаких препятст­вий в работе врачейпедиатров не существует.

«В ближайшее время мы обязательно встретимся с представителями Общественной палаты и обсудим все вопросы, которые возникают, возможно, изза недостатка общения с нами», – заявил глава Росздрава Юрий Беленков.