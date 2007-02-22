Гроссмейстер Карпов стал газовым магнатом и владельцем автозавода

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов может встать в один ряд с такими известными магнатами, как Владимир Потанин, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг. Дело в том, что мощное Ангаро­-Ленское месторождение газа в Иркутской области принадлежит компании «Петромир», в число учредителей которой входит эксчемпион мира Карпов. Оно расположено всего в 100 км от знаменитой Ковыкты.

Участок был куплен на аукционе, и лицензию на него компания «Петромир» получила в 1999 г. в Москве. Говорят, что Карпову посодействовали в приобретении участков бывшие руководители «Газпрома».

Замглавы Росприроднадзора Олег Митволь уже заявил, что новое крупное газовое месторождение «может оказаться аферой». Митволь считает: информация о запасах газа сильно преувеличена. Чиновник утверждает, что в прессе специально создали шумиху, чтобы… выгодно продать месторождение.

Помимо газовых активов Анатолий Карпов еще имеет прямое отношение к проекту по сборке пластмассовых автомобилей «Мишка» в Туле. Первые машины-пикапы должны были появиться на российских дорогах еще в 2005 г. Но теперь проект отодвинули на 2007 г. Анатолий Карпов в интервью нескольким федеральным изданиям заявил, что это будет самый дешевый «социальный» российский автомобиль: тульский «Мишка» должен стоить примерно 120 тыс. руб.