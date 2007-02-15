Липецких коров заменят на австралийских

Для липецких бычков и буренок начинается период нешуточной конкуренции. В ближайшее время в область прибудет целое маточное стадо из Австралии - 1200 голов! Договор об этом был заключен во время поездки на Зеленый континент начальника облуп­равления сельского хозяйства Михаила Кузнецова.

По словам специалистов, австралийские животные довольно неприхотливы. Они легко переносят любую непогоду и быстро набирают вес. Это уже проверено на опыте четырех российских регионов, в том числе Краснодарского края.

Дальний путь тоже не доставит животным больших неприятностей - хотя придется 23 дня плыть на корабле до Новороссийска, а потом еще двое суток добираться до Липецкой области на машинах.