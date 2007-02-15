Липецких коров заменят на австралийских
№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Агентство REGNUM представляет ]
Для липецких бычков и буренок начинается период нешуточной конкуренции. В ближайшее время в область прибудет целое маточное стадо из Австралии - 1200 голов! Договор об этом был заключен во время поездки на Зеленый континент начальника облуправления сельского хозяйства Михаила Кузнецова.
По словам специалистов, австралийские животные довольно неприхотливы. Они легко переносят любую непогоду и быстро набирают вес. Это уже проверено на опыте четырех российских регионов, в том числе Краснодарского края.
Дальний путь тоже не доставит животным больших неприятностей - хотя придется 23 дня плыть на корабле до Новороссийска, а потом еще двое суток добираться до Липецкой области на машинах.
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