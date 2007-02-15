Старый «мерс» борозды не испортит?

Говорят, что дареному коню в зубы не смотрят. И тем не менее ивановцам это сделать пришлось: иначе несколько десятков автобусов «мерседес», которые им подарили москвичи, просто не смогли бы выйти на линию. Ибо оказались неисправными, да и вообще, по оценке местных водителей, - «старыми, истасканными». Например, в город Шую пришли шесть «мерсов» - и лишь один смог отправиться по маршруту. Остальные, говорит водитель Борис Пырин, понадобилось доводить «до ума». Разумеется, не бесплатно.

Требовали ремонта и другие автобусы. По словам ивановских чиновников, на каждую из таких машин пришлось потратить дополнительно от

10 до 100 тысяч рублей! Правда, об этой стороне дела здешние власти распространяются весьма неохотно. Конечно, мало приятного - когда тебе дарят то, что, видимо, «самим негоже». Претензий, впрочем, никто предъявлять не собирается: подарок есть подарок.

Губернатор Ивановской области Михаил Мень велел своим транспортникам найти и прикрепить фирменные знаки «Мерседеса» на те автобусы, где их не оказалось. А то, мол, получалось не очень солидно...