Исинбаеву хотели лишить килограмма золота
№ 7(41) от 15.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
После отметки 4,72 м олимпийская чемпионка, как это часто происходит в последнее время, осталась в секторе в полном одиночестве. И чтобы отблагодарить бешено поддерживавших ее болельщиков, заказала высоту 4,92 м, на сантиметр превышавшую ее собственный рекорд для закрытых помещений, установленный год назад на этих же соревнованиях.
Однако первая попытка, несмотря на отменный разбег и вроде бы совершенные движения в полете, оказалась у Исинбаевой неудачной. Впрочем, как сразу же выяснилось, вовсе не по вине спортсменки. Ошибку допустили судьи, разместившие «гнездо», куда упирается нижний конец шеста в момент прыжка, на десяток сантиметров дальше, чем заказывала прыгунья. Из-за досадной оплошности рефери разволновавшаяся Исинбаева завалила и вторую свою попытку на этой высоте.
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