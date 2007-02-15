Американцам под кожу вселяются чудовища

В США разразилась эпидемия загадочной болезни, которая словно перенеслась в жизнь из фильмов ужасов. Заболевание, получившее название «болезни Моргеллонов», поразило уже более 5 тыс. жителей Северной Америки. Наибольшее распространение оно получило в штатах Флорида, Техас и Калифорния. Симптомы таковы: на теле появляются небольшие ранки, начинается зуд и жжение. Пациенты утверждают, что под кожей у них ползают насекомые. Поначалу врачи считали, что имеют дело с классическим случаем так называемой паразитарной иллюзии – психозом, при котором пациенту мерещатся черви и насекомые, живущие внутри его тела. Но вскоре выяснилось, что больные фантазии тут ни при чем.

О существовании болезни Моргеллонов широкая общественность в США узнала после сюжета на ТВ об известном бейсболисте. Спортсмен и его жена жаловались, что у них начались неконтролируемые мышечные судороги, нарушился сон, а затем на коже появились незаживающие ранки. Периодически из них выступали «черные нити» неизвестного происхождения. «Это самое страшное, что я видела в жизни. Из­ под моей кожи вылезало какое-­то черное вещество», – добавляет жена спортсмена. Супруги обратились к докторам, но прописанные ими лекарства не помогли избавиться ни от ранок, ни от «нитей».

Тогда Центр контроля за развитием эпидемий штата Техас провел исследование. Выяснилось, что у большин­ства пациентов под кожей действительно появляются загадочные полупрозрачные волокна, напоминающие тонкие нити. Один из ученых сравнил их с щупальцами медуз. Руководитель этой программы, профессор Рэнди Ваймор, утверждает: «Эти загадочные образования не являются фрагментами человеческой кожи, а также червями, насекомыми или текстильными волокнами. Скорее всего, нити образуются в результате инфекции».

Сейчас в США дан старт масштабной исследовательской программе по изучению болезни Моргеллонов. Пока ни одного летального исхода не зафиксировано.