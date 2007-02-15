Верку Сердючку оценит Европа

Прием заявок на участие в Евро­видении­-2007 закончился. Украину будет представлять Верка Сердючка (Андрей Данилко). Хотя, как уверяет его друг Филипп Киркоров, 33-летний пародист пишет серьезную музыку, но в европейском конкурсе он появится в уже раскрученном бренде мужеподобной дамы.

Андрей Данилко собирался ехать на Евровидение еще в 2006 году, но не мог решить, кого ему представлять – Украину, Россию или Казахстан. В этом году Евровидение будет проходить в мае в столице Финляндии Хельсинки. Впрочем, шансов победить на этом популярном конкурсе, по мнению специалистов, немного как у россиян, так и у украинцев. Нарочитая народность и выраженный примитивизм песен Верки Сердючки вряд ли вызовут восторг рафинированной публики Европы. Тем не менее все уверены, что Верку заметят и там.