Братья Карамазовы снова в строю

Многие заявляют о «неактуальности» русской классики. Ан нет – Федор Михайлович Достоевский сейчас очень популярен: вслед за «Идиотом» грядут 12-серийные «Братья Карамазовы» (по заказу компании «Централ Партнершип»). 25 февраля заканчиваются съемки исторического сериала, а телезрители увидят новую киноэпопею в начале осени.

В картине «засветились» известные лица. Дмитрий Карамазов имеет облик «бумеровца» Сергея Горобченко, Ивана Карамазова сыграл один «из рода Серых Псов» Анатолий Белый, Алешеньку – Александр Голубев, известный по телесериалу «Курсанты», в роли Катерины Ивановны – Виктория Исакова (одержимая из фильма Лунгина «Остров»), госпожа Хохлакова – загадочная Дина Корзун, отец Карамазовых – Сергей Колтаков, Грушенька – Екатерина Лядова.

Специально для сериала были пошиты роскошные исторические костюмы, а съемки проходят в усадьбах и музеях­заповедниках Москвы, Суздаля и Минска. Несмотря на жгучие морозы, актеры стоически расхаживают в летних вечерних нарядах. «Постарайтесь дышать тише. Пар изо рта слишком откровенно вырывается», – командует помощник режиссера.

«Думаю, не стоит пытаться «улучшить» Достоевского, – развеял наши опасения режиссер картины Юрий Мороз. – Так что экранизация будет полноценная, «академичная»: сохранены все линии романа. Что называется, «книга в полный рост».