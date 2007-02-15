Центробанк избавляется от долларов
№ 7(41) от 15.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Впрочем, как считают эксперты, ничего страшного не произошло. По мнению старшего экономиста банка «Уралсиб» Владимира Тихомирова, Центробанк воспользовался «перетряской» корзины, чтобы немного укрепить рубль. Однако в ближайшие дватри месяца курс доллара сильно не изменится. «Соотношение валют в корзине, скорее, теоретический индикативный показатель», – говорит Владимир Тихомиров.
Как бы то ни было, следует отметить, что доллар постепенно теряет статус основной мировой валюты. Недавно европейские банкиры отпраздновали знаменательный факт: стоимость наличных евро в мировом обращении впервые превысила стоимость долларов.
Все больше ориентируются на евро центральные банки других стран. Недавно Народный банк Китая, управляющий самым крупным валютным запасом в мире (более 1 триллиона долларов), объявил о переводе значительной части своих резервов в евро и иены. Повышенный интерес к европейской и японской валюте наблюдается и у центральных банков Швейцарии и Арабских Эмиратов.
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