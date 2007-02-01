Топалов – завсегдатай театра мимики и жеста

У всех еще на памяти «туалетный скандал», раздутый болгарским гроссмейстером Веселином Топаловым, который бездоказательно обвинил Владимира Крамника в использовании компьютерных подсказок во время матча за мировую шахматную корону. А на днях сам скандалист попался с поличным на супертурнире в голландском городе Вейк-ан-Зее. Во всяком случае, именно это утверждают публикации, появившиеся в тамошней, а также немецкой прессе.

Суть их сводится к тому, что ходы болгарину во время партий подсказывал его менеджер Сильвио Данаилов – мимикой и жестами. В частности, голландский шахматист Люк ван Вели, проигравший Топалову, обратил внимание репортеров на странное поведение балканского менеджера. По ходу партии Топалов постоянно искал глазами Данаилова. Тот время от времени выходил из зала, разговаривал по мобильному телефону, а вернувшись, подавал своему подопечному некие знаки. Наклонял голову, совершал движения пальцами, чесал за ухом определенное количество раз. Прочитав «послание», Топалов делал очередной ход. Подобным образом болгарская пара действовала и во время некоторых других партий. Более того, журналисты обвиняют Топалова в том, что с помощью таких же подсказок он стал чемпионом мира в 2005 году в Аргентине…