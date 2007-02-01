Лучшая печень – из титана

Пористый титан можно рассматривать как перспективный материал для клеточной терапии. К такому выводу пришли томские и московские ученые, сообщает ИнформНаука.
Сегодня ученые вплотную подошли к созданию искусственных аналогов тканей и органов. Но для решения этой задачи потребовалось создание носителей для клеточного материала. Клетки, размещенные на носителе, живут в организме значительно дольше, чем клетки, просто введенные в ткань. Для создания носителей используют разные материалы: графит, полимеры, керамику, металлы и их сплавы, в частности пористый никелид титана, нержавеющую сталь и кобальт-хромовые сплавы. Но все же эти материалы могут вызывать сильное воспаление и даже некроз клеток.
Этих недостатков лишен биологически инертный титан – он отторжения не вызывает. Материал достаточно упруг и прочен и по механическим свойствам подобен губчатому веществу бедренной кости человека. Клетки костного мозга, заселившие поры носителя, великолепно себя чувствуют. На основе пористого титана исследователи создали «искусственную эмбриональную печень» человека, заселив носитель клетками печени. Так что пористый титан признан безопасным для трансплантации материалом. А имплантанты, созданные на его основе, можно, по мнению ученых, считать гибридными искусственными органами и использовать для временной или постоянной замены органов.