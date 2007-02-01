Лучшая печень – из титана

П ористый титан можно рассматривать как перспективный материал для клеточной терапии. К такому выводу пришли томские и московские ученые, сообщает ИнформНаука.

Сегодня ученые вплотную подошли к созданию искусственных аналогов тканей и органов. Но для решения этой задачи потребовалось создание носителей для клеточного материала. Клетки, размещенные на носителе, живут в организме значительно дольше, чем клетки, просто введенные в ткань. Для создания носителей используют разные материалы: графит, полимеры, керамику, металлы и их сплавы, в частности пористый никелид титана, нержавеющую сталь и кобальт-хромовые сплавы. Но все же эти материалы могут вызывать сильное воспаление и даже некроз клеток.