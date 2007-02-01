Рахимича из ЦСКА в Израиле объявили убийцей

ИМЕННО так охарактеризовали полузащитника ЦСКА Элвера Рахимича в некоторых израильских СМИ. Произошло это после матча армейцев с командой «Хапоэль» из Тель-Авива в рамках международного футбольного турнира на Кубок Первого канала.

Столь нелестную оценку чемпион России и обладатель Кубка УЕФА заслужил за сверхжесткий подкат. На первых минутах встречи Рахимич старался остановить им новоиспеченного форварда «Хапоэля», молодого чилийца Мануэля Ниеру. Это был дебютный матч латиноамериканского легионера. Так что тяжелая травма, полученная чилийцем, – двойной перелом голени – бе­зумно раздосадовала не только самого игрока, но и клубное руководство, и многочисленных болельщиков израильской команды.