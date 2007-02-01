Мавроди-Зайцев отделается штрафом в 10 тыс. рублей

Буквально через несколько месяцев «великий и ужасный» Сергей Мавроди, который в течение долгого времени петлял от следствия под именем Юрия Зайцева, но загремел-таки в СИЗО, может выйти на свободу. Это следует из судебного заседания в Чертановском суде Москвы. Гособвинитель в ходе прений сторон попросил приговорить «отца МММ» к 5 годам лишения свободы. И оштрафовать на 10 тыс. руб. Максимальный срок по этой статье – 6 лет. Учитывая, что Мавроди­-Зайцев ранее не судим, имеет малолетнего ребенка, прокурор и попросил дать 5 лет. Четыре года Мавроди уже оттрубил.

По делу Мавроди проходят более 10 тыс. потерпевших (это те, кто пожелал выступить свидетелями). Заведено 610 томов уголовного дела.

Первое уголовное дело в отношении Мавроди было возбуждено после обрушения пирамиды МММ летом 1994 г. по подозрению в неуплате налогов. Мавроди арестовали. Но он мгновенно стал депутатом Государственной Думы. В 1997 г. Следственный комитет при МВД завел новое уголовное дело. Его лишили депутатской неприкосновенности, но он сбежал в Грецию, где быстренько построил еще одну финансовую пирамиду «Сток дженерейшн» и облапошил около 400 тыс. человек, в основном американцев. Потом ему приш­лось удирать из Греции.

Мавроди в черном кучерявом парике появился в Москве и начал жить на съемных квартирах. В декабре 2003 г. его взяли. В момент ареста он спокойно слушал музыку Брамса.

За три года, что Мавроди знакомился с материалами своего уголовного дела, он поменял несколько адвокатов, написал два романа – «Сын Люцифера» и «Тюремные дневники». Издал сборник стихов.

Весной 2006 г. состоялось первое заседание по существу дела МММ. В зале суда Мавроди объявил, что готов вернуть деньги вкладчикам, если его выпустят из СИЗО. Вкладчики разделились на два лагеря: одни потребовали освободить Мавроди, другие – «держать в тюрьме дальше». По неофициальным данным, жертвами признанного банкротом МММ стали 11 млн. человек. Ущерб оценивается примерно в 100 млн. долл.