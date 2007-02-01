Кудрин «покусился» на 5% бюджета

Предчувствуя, что перед выборами усилится давление желающих потратить Стабфонд, который в 2007 году составит 160 млрд. долл., министр финансов Алексей Кудрин решил создать дополнительный рубеж обороны. Минфин предложил создать специальный фонд, выделив на него 5% процентов федерального бюджета страны. «Это зазор для внедрения новых приоритетных программ, которые могут возникнуть по итогам года», – пояснил Алексей Кудрин на заседании правительства. Правительство инициативу Минфина немедленно поддер­жало и уже 26 января одобрило поправку в Бюджетный кодекс.

Кубышку можно будет распечатать , если, по обтекаемому определению министра финансов, возникнут «важные обстоятельства или непредвиденные траты».

Непредвиденные расходы, как известно, практически неизбежны. Например, в 2005 году на борьбу с последствиями монетизации льгот правительству срочно пришлось изыскивать дополнительные 500 млрд. рублей. Предвыборная же «раздача слонов» может обойтись в гораздо более существенную сумму. Уже сейчас одни депутаты просят дополнительные 100 млрд. рублей на «решение демографической проблемы», другие – предлагают на треть увеличить и расходы на ремонт дорог, третьи – радеют о программе «Жилище».