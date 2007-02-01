Началось нашествие картофельной моли

П охоже , что югу России до конца года придется закупать картофель. Сразу три региона – Краснодарский, Ставропольский края, а также Ростовская область оказались незащищенными перед нашествием картофельной моли.

С невероятной быстротой она расплодилась в частных подвалах и городских овоще­хранилищах юга страны. Неумолимо размножаясь со скоростью 300 яиц от одной особи, насекомое поедает овощ изнутри, оставляя после себя ходы и извилины. Чтобы спасти урожай, требуется провести серьезные карантинные меро­приятия, которые стоят дороже самого картофеля. Впрочем, частники придумали выход из положения – в собственные подвалы они бросают дымовые шашки, рискуя отравиться ядовитыми газами.

Помогает в борьбе с насекомыми и холод. Но его на юге не предвидится. Средней полосе России картофельная моль пока не страшна. Ведь известно, что насекомые легко приспосабливаются к любым изменениям. К примеру, несколько лет назад на Кубани стали выращивать генетически модифицированный картофель на больших площадях. Это привело к гибели колорадского жука, которому трансгенный картофель не нравится по своим вкусовым качествам. Зато вместо жука через какое-то время проявила активность кукурузная совка – вредитель еще более прожорливый, чем колорадский жук.

В том, что сейчас расплодилась картофельная моль, опять-таки виновата Кубань – как заявляют многие частники из сопредельных областей, они покупали рассаду картофеля перед посевом именно там.