Мурат Насыров пошел по следам Пола Маккартни

В Москве выбросился из окна и погиб известный певец и музыкант Мурат Насыров. Эта странная смерть породила много кривотолков. Виноваты ли в смерти певца наркотики? В частности – ЛСД?

Некоторые друзья Насырова предполагают, что Мурат в своем творчестве «пошел по следам Пола Маккартни и Джона Леннона», которые в свое время открыто объявляли об увлечении ЛСД.

История диэтиламида лизер­гиновой кислоты (ЛСД) восходит к 1938 г. (ее открыл швейцарский химик Альберт Хофман). В 1953–1954 гг. ученые из MИ 6 – британской разведки – давали ЛСД сотрудникам без их ведома, пытаясь создать «сыворотку правды».

В конце 1960-х ЛСД стал использоваться представителями контркультуры: наркотик вводил их в состояние мистических галлюцинаций.

Роджер Сид Баррет из группы Pink Floyd тоже увлекался ЛСД «для поднятия тонуса». Возможно, и погибший Мурат Насыров именно таким образом стимулировал свое творчество?

По неофициальным данным, Насыров некоторое время назад проходил лечение от наркозависимости в одной из подмосковных клиник. Лечился певец под чужой фамилией.