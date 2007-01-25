Валуев защитил титул в «странном» бою

В ночь с прошлой субботы на воскресенье в Базеле российский боксер Николай Валуев отстоял свой титул WBA в тяжелом весе. Его соперник – американец Джамиль Макклайн в третьем раунде подвернул ногу и не смог продолжать поединок.

Девять с лишним тысяч болельщиков, дружно освистали церемонию награждения победителя. Хотя догадывались, что сам Валуев тут ни при чем. Собственно, он-то был прав, когда заявил, что опытный боксер, особенно с такой внушительной массой, как американец, – более 120 кг, обязан уметь сохранять баланс при передвижениях.

Валуев меньше кого-либо был заинтересован в выигрыше без боя. Ведь его недоброжелатели с пеной у рта утверждают, что он стал чемпионом благодаря грамотному подбору соперников, не способных оказать реального противостояния. Справедливость побед Валуева в претендентском бою с Лари Дональдом и чемпионском – с Джоном Руизом по сей день ставится под сомнение. А тот же Макклайн в свое время «сдулся» в поединке с Владимиром Кличко.

Легендарный советский тяжеловес Игорь Высоцкий полагает: в Базеле был не бокс, а бизнес.



И американский промоутер Валуева, скандально знаменитый Дон Кинг, сорвал на «спектакле» солидные премиальные. Как бы то ни было, в послужном списке Валуева обозначена 46-я подряд победа. Теперь он в трех шагах от рекорда американца Роки Марчиано: тот провел 49 беспроигрышных боев.