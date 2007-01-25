Купания в иордани стали экстремальными

Несмотря на то что МЧС обратилось к верующим отказаться от традиционных крещенских купаний из-за тонкого льда, они все же состоялись повсеместно. Никто не ожидал, что 19 января в ряде регионов страны установятся лютые морозы. Тысячи православных окунулись либо в проруби, вырубленные в форме креста (иордань), либо просто в освященные пруды и реки.

Практически повсеместно очень мало обморожений, травм и простудных заболеваний, во всяком случае, так сообщают официальные источники. Лишь два человека в Нижнем Новгороде получили обморожения ног, а в Екатеринбурге один человек подвернул ногу.ъ

Неоправданно большое количество людей обратились к медикам в Тюмени – там понадобилась помощь 26 верующим, причем у большинства из них констатировано повышенное артериальное давление. Еще двое в Тюмени стали жертвами скользкого льда: женщина вывихнула плечо, мужчина ударился головой. А в Москве есть даже смертельный случай – в Верхне­-Царицынском пруду утонул мужчина 1939 года рождения. Он нырнул в прорубь и больше не вынырнул, позднее его тело извлекли спасатели.

Впервые в этом году была вырезана китайская прорубь­иордань – в пруду российского посольства в Пекине. В ней искупались около 30 православных. В Пекине в тот день стоял 6-градусный мороз.