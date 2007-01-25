Русские строят японцам «игрушку»

Игорная зона в Приморье обоснуется в районе бухты Муравь­и­ная, что в 80 километрах от Владивос­тока. По мнению губернатора С. Дарь­кина, благоприятные климатические условия, достаточно развитая инфраструктура и близость к странам Азиатско­-Тихоокеанского региона (АТР) будут способствовать успеху проекта.

На дальневосточный «Лас-Вегас» в 2007–2008 годах планируется потратить из федеральной казны около 600 млн. долл. Между тем на создание игорной зоны мирового уровня необходимо не менее 3 млрд. долл. Только строительство гостиничного комплекса на 5–7 тысяч номеров потребует вливаний до 1,5 млрд. долл., а на игровую составляющую проекта необходимо до 1 млрд. долл. Эксперты считают, что без помощи частного капитала здесь не обойтись.

Как рассказал «Аргументам неделi» директор Тихоокеанского центра стратегических разработок (ТЦСР) Михаил Терский, в данной ситуации можно рассчитывать только на инвесторов из стран АТР. Московские бизнесмены пока не заинтересовались зоной на мысе Черепахи. Впрочем, разработчиков игорного проекта это совсем не огорчает.

По проекту на берегу бухты Муравьиной, куда к 2009 году должен перекочевать весь игорный бизнес Дальнего Востока, будут работать горнолыжная трасса, крытый бассейн с морской водой, гольф­клубы и фитнесклубы, танцзалы, казино и 4 и 5звездочные гостиницы. Предположительно управлять гостиничным комплексом доверят азиатским операторам Hillton, Mariott или Accor, а игровым – сингапурской компании Sampoerna.

Муравьиная бухта – уникальная территория, не обремененная промышленными предприятиями и жилыми застройками. Ее глубины позволяют свободно подходить к берегу даже круизным лайнерам. Ранее она находилась под жестким экологическим контролем. В сотне метров от моря распласталось пресноводное озеро с подземными ключами. Одним словом – рай.

Будущими гостями зоны организаторы проекта видят прежде всего не россиян, а японцев, китайцев, корейцев…

Полная нагрузка зоны – предположительно от 20 до 35 тысяч человек, включая обслуживающий персонал.