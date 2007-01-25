Нас окружают чужие ракеты

Как заявили газете «Аргументы неделi» в Министерстве обороны России, в случае начала современной крупномасштабной войны первоочередными целями станут космические спутники связи и навигации... Поэтому американцы вовсю готовятся к «звездным войнам». США намерены окружить Россию кольцом из парных комплексов, в состав которых входят новейшие радары и противоракеты.

Так, в сентябре 2006 года мощный радар X-диапазона, по данным российской военной разведки, уже активирован на севере Японии. Он связан с 11 ракетами-перехватчиками на базе Форт Грили (Аляска) и на авиабазе Ванденберг (Калифорния). Этот радар должен засекать баллистические ракеты противника на взлете и подводить к ним ракеты-перехватчики.

На днях стало известно, что такой же радар планируется развернуть в Чехии. Представитель Госдепа США Эдгар Васкез утверждает, что это делается для перехвата ракет с Ближнего Востока. Здесь в качестве потенциального агрессора подразумевается Иран. На Дальнем Востоке официальный противник США – Северная Корея. Однако многие специалисты скептически воспринимают эти объяснения. Например, директор Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Руслан Пухов считает: «Ракеты ставят против России, другого толкования быть не может».

По словам министра обороны РФ Сергея Иванова, «те подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь­-М», которые мы недавно демонст­рировали, гарантированно преодолевают любые системы ПРО».

Однако командующий Космическими войсками РФ генерал-­полковник Владимир Поповкин менее оптимистичен.

В беседе с журналистами он подчеркнул:

– Наш анализ показывает, что возможное размещение радиолокационных станций в Чехии и позиционного района антиракет в Польше несет угрозу нашей стране. Сомнительно, что траектории иранских и северокорейских ракет будут проходить через Польшу и Чехию. Зато РЛС в Чехии сможет наблюдать за деятельностью ракетных войск в Цент­ральной России и Северного флота. Если говорить об Иране, который вызывает у Америки такую озабоченность, то, наверное, лучше расположить систему ПРО в Турции, которая является страной – членом НАТО, да и ближе к Ирану.