Ездить на поездах становится накладно

В этом году проезд в плацкартных вагонах подорожал на 12%, еще сильнее – на 20% – повысились расценки на купе и СВ. Более существенное подорожание «комфортных» вагонов удивления не вызывает: стоимость проезда в купе и СВ железные дороги устанавливают по собственному усмотрению, в то время как цены на плацкартные билеты спускает сверху Федеральная служба по тарифам.

Государство постепенно устраняется от регулирования железнодорожных тарифов. В частности, с 1 января 2007 года оно больше не решает, какой будет стоимость услуг в поездах дальнего следования: чая, постельного белья. Впрочем, пока резкого скачка цен на эти услуги не произошло. Пассажирам обычных поездов комплект белья обойдется в 50 руб. 40 коп. (в плацкартных и купейных вагонах стоимость одинаковая). В фирменных поездах – 75 рублей.

В целом стоит отметить, что на ряде популярных направлений становится выгоднее путешествовать не поездом, а самолетом. Скажем, будущим летом проезд из Москвы в Сочи в купе фирменного поезда (а таковых на этой линии – большинство) обойдется более чем в 4 тысячи рублей. При желании можно найти авиакомпании, предлагающие слетать за ту же сумму туда и обратно.

Насколько оправданны нынешние расценки РЖД? Монополия заявляет, что пассажирские перевозки – убыточны, а выручка от билетов компенсирует лишь две трети реальных расходов. На покрытие «пассажирских» убытков РЖД в федеральном бюджете на 2007 год выделено 10,9 млрд. рублей.