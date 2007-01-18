Про «британского мусульманина» Литвиненко покажут сразу 4 фильма

Дело о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко по прозвищу Саша-Сквозняк все еще не закрыто, и окончательный вердикт не огласили ни россий­ская Генеральная прокуратура, ни британский Скотленд-Ярд, а американский Голливуд уже хочет подзаработать на скандале. Одна из бойких кинокомпаний - Warner Brothers - объявила, что намерена снять фильм по книге Литвиненко. На главную роль решено пригласить агента 007 Дэвида Крейга. Автор сценария - руководитель лондон­ского бюро газеты The New York Times Алан Ковелл. Кинокомпания Columbia Pictures и режиссер Майкл Мэнн намерены составить конкуренцию компании Warner Brothers. Columbia уже приобрела за 500 тыс. долл. права на книгу «Смерть диссидента», которую пишут вдова Литвиненко - Марина и личный вассал Березовского Алекс Гольдфарб. Книга выйдет в мае 2007 г. Авторы расскажут историю шпионской карьеры Литвиненко в жанре политического триллера. За экранизацию книги возьмется компания Джонни Деппа Infinitum Nihil. Возможно, Депп сам сыграет роль Саши-Сквозняка. Если не передумает. Но всех голливудских мэтров явно опередили польские кинематографисты: в Польше уже снят документальный фильм о смерти российского перебежчика Литвиненко. Лента Томаша Помповского показана по первому каналу польского телевидения. Литвиненко всплывает в картине с тайной операцией 1987 г. Тогда в Варшаву из Питера ввозили золото, платину, бриллианты. Из Германии доставляли золото на кораблях и военных поездах в 20-тонных контейнерах. С какой целью? Похоже, этого не знал даже Саша-Сквозняк.

А на британском телевидении тем временем приступили к производству телесериала «об отравлении полонием британского мусульманина Литвиненко». Автором сценария и режиссером стал некий Петр Космински, прославившийся фильмом «Воины и Проект». Космински получил престижные награды Британской академии кино и телеискусства за фильм «Ревизор» о самоубийстве советника по вооружениям Мин­обороны Британии Дэвида Келли. Фильм про Литвиненко будет снят компанией Daybreak Pictures (филиалом продюсерской компании Mentorn). Итого, выходит, картин про Сашу-Сквозняка, предавшего родину - Россию, за один киносезон будет сразу 4. Такое, согласитесь, не снилось даже агенту-интеллектуалу 007.