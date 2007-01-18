Дешевые кредиты закончились

Когда россияне узнают, под какие проценты они на самом деле занимают деньги в банках, многим расхочется влезать в долговую кабалу. На этой неделе Центробанк выпустил письмо, с 1 июля обязывающее банки раскрывать реальные процентные ставки по ссудам населению. Не секрет, что банки, обещая выдать, скажем, потребительский кредит под 25–30% годовых, сильно лукавят. Есть масса дополнительных платежей: за ведение счета, оформление бумаг, за конвертационные операции и прочие комиссии. В результате, по подсчетам Центробанка, стоимость кредита может вырастать до 90%. А, например, эффективная ставка кредита на покупку автомобиля составляет порядка 25% при заявленных 13%. «Аргументы неделi» в свою очередь подсчитывали разницу по реальным и декларируемым ставкам на ипотечные кредиты. Расхождение составило 2–3%. Учитывая размеры ссуд и длительность погашения, эти несколько процентов выливаются в десятки тысяч долларов. Впервые борьбу за вывод процентов из тени начала два года назад Федеральная антимонопольная служба. Возмущенная расхождением в разы реальной и эффективной ставок, Служба выдавала банкам предписания указывать в договоре истинные условия. По стране прокатилось несколько громких судебных разбирательств между банками и антимонопольным ведомством. Теперь к этому делу подключился и Центробанк. Конечно, вряд ли все банки в одночасье опубликуют истинные проценты. «Однако распоряжение ЦБ ускорит этот процесс», – считает главный эксперт ЦЭА «Интерфакс» Алексей Буздалин.