Ющенко бросила боевая подруга

Верховная Рада отобрала у Ющенко последние серьезные полномочия. Теперь, как и положено в парламентской республике, президент Украины будет чем­-то вроде «английской королевы», которая «царствует, но не правит». Украинский парламент уже 7 раз принимал Закон о Кабмине, однако на него каждый раз накладывал свое вето президент. Однако 12 января парламент преодолел вето президента, причем с оглушительным для Ющенко результатом: вместо необходимых 300 голосов за преодоление вето высказались 366! Против Ющенко на этот раз объединились не только Янукович, Мороз и коммунисты, но и оппозицинерка Тимошенко. Парламент теперь получает право вносить кандидатуры министров обороны и иност­ранных дел, которые сейчас вносит только президент. Указы президента вступают в силу только после их подписания премьером и спикером. Премьер назначает и всех замминистров. Правительство начинает работу уже после назначения двух третей министров. Закон о Кабмине решает «проблему 16-го дня», позволяя парламентской коалиции вносить кандидатуру самой, если президент не делает это в течение 15 дней. Ющенко уже заявил, что не подпишет закон, и отправил его в Конституционный суд (КС) с призывом отменить. Однако в случае неподписания закона президентом в 10дневный срок его подписывает спикер, и он все равно вступает в силу. «Закон не противоречит Конституции, он просто четко толкует те двусмысленности, которые имеются в Основном законе. Отдельные пункты закона КС может отменить, но в этом случае парламентское большинство 300 голосами будет вносить изменения уже в Конституцию – эта процедура может продлиться до весны 2008 года», – пояснил «Аргументам неделi» украинский политолог Андрей Ермолаев.