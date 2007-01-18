Госдуму и Совет Федерации продадут на аукционе





«По той концепции, которая реализуется и, думаю, пересматриваться не будет, здания, которые сейчас занимают Госдума и Совет Федерации, будут выставляться на конкурс и реализовываться. Попросту говоря, продаваться на рынке недвижимости частным лицам. Задача профессиональной рыночной оценки зданий поручена Минэкономразвития Г. Грефа», – признался Кожин.

Говоря о новом строительном проекте, г­-н Кожин отметил, что «на сегодняшний день место, которое мы рассматриваем для строительства Парламентского центра, – это стадион «Красная Пресня» за Белым домом. Других вариантов просто нет. Мы знаем, сколько нужно площадей, помещений для Госдумы, сколько – для Совета Федерации. Исходя из этих параметров и выстраиваем общую концепцию».

При этом Управляющий делами Президента РФ не исключил, что изза предстоящих в нынешнем году парламентских выборов строительство Парламентского центра может быть отложено на год.

Г-н Кожин сообщил, что площадь будущего Парламентского центра составит 200 тысяч м2, а стоимость – 300–400 млн. долларов. Он опроверг утверждения о том, что там планируется строить СПАцентры, боулинги, бассейны и даже зоопарк. «Это, конечно, все фантазии, медведи там с обезь­янами депутатов развлекать не будут. Мы будем проектировать и строить абсолютно функциональное здание. Да, это кабинеты, да, залы совещаний, да, какие­то зоны релаксации – холлы, комнаты отдыха. Да, инфраструктура по обслуживанию – гаражи, пункты питания, конференц­залы, залы для переговоров. И все. Естественно, будут какие­то сопутствующие вещи типа парикмахерских, салонов, киосков, аптек, то есть все то, что, собственно, есть и сегодня».