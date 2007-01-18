Портреты Шойгу сняли

Предстоящие в марте региональные выборы уже начали давать поводы для размышлений. Так, накануне Нового года весь Санкт-Петербург был обвешан плакатами и билбордами «Единой России». Так стартовала выборная кампания в городское Законодательное собрание. На многих из них красовался один из лидеров «ЕР» и по совместительству руководитель МЧС г­-н Шойгу. Здесь же, на плакатах, было и его поздравление горожан с праздником.

Как видно, власти города опрометчиво не придали значения тому факту, что в Питере не совсем уместно так рекламировать г­-на Шойгу. Есть люди и поважнее. Особенно если учесть, как часто посещает родной город на Неве Президент России. Во всяком случае, досадная ошибка была скоро исправлена.

Что касается г-­на Шойгу, то в определенных кругах вновь поползли слухи о его возможном уходе из МЧС. Но такие слухи о нем всегда циркулируют накануне выборов. Объяснение простое: считается, что он довольно популярен и мог бы стать серьезным политическим игроком.