Американцы опять проворонили русские бомбардировщики

На этой неделе военные США «проспали» пару наших бомбардировщиков Ту-95МС, которые облетели остров Гуам. Американские ВВС смогли перехватить их только на обратном пути от своей военной базы.

Такого успеха отечественные ВВС достигли в ходе регулярного учебно-боевого патрулирования, которое ведётся уже пять лет.Интересно, что последний «визит вежливости» был нанесён за несколько часов до программной речи Б. Обамы о положении в стране.

Многие западные аналитики восприняли это как своеобразный сигнал. Инцидент был использован критиками политики Обамы, считающими, что тот экономит на армии. Некоторые американские эксперты утверждают, что данный вылет был сделан в поддержку КНДР, недавно проведшей ядерное испытание. Или же русские хотели показать японцам, что находятся на стороне Китая. Также наши соколы «показали на своё место» «восточной» стратегии США, которая предполагает резкое усиление значения Гуама как военной базы.

Американцы считают, что Ту-95МС несли крылатые ракеты большой дальности (КРБД), как неядерные Х-555, так и Х‑55МС. Последние могут нести термоядерный заряд. Однако известно, что на патрулирование наши бомбардировщики берут как учебные, так и боевые ракеты, но в неядерном варианте.