Обрушилась часть саркофага Чернобыльской АЭС

Частичное обрушение десяти стеновых панелей и лёгкой кровли машинного зала четвёртого энергоблока, которое произошло 12 февраля, не представляет опасности для окружающей среды. Об этом 18 февраля заявили во время телемоста Москва – Киев украинские и российские специалисты в области атомной энергетики.

Обрушение конструкций произошло на площади в 600 кв. метров. Официальных заключений на данный момент нет, комиссия даст ответ к концу февраля. Ряд экспертов называют эту ситуацию нештатной и считают, что панели обрушились под тяжестью снега.

«За весь период после остановки станции выпадало немало снега, почему это произошло именно сейчас?» – задаётся вопросом президент Союза Чернобыль Украины Ю. Андреев. Он заявил, что не может согласиться с мнением экспертов о том, что падение десяти плит – это незначительные разрушения конструкции.

Напомним, что новый саркофаг над существующим объектом «Укрытие» начали возводить в 2012 г. – в день

26-й годовщины чернобыльской катастрофы. К 2015 г. он должен изолировать разрушенный реактор от окружающей среды.