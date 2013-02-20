Нас опять будут кормить канзасские фермеры

Россия больше не обеспечивает себя зерном. Правительство де-факто признало нехватку – и собирается отменить пошлины на ввоз иностранной пшеницы.

Строго говоря, Россия никогда не переставала быть импортёром зерна. В предыдущие годы его тоже ввозили из-за рубежа. Но в очень малых количествах – 0,5–1 млн. тонн в год. И в основном – редкие сорта. Теперь мелким импортом не обойтись. Во-первых, страну год за годом сотрясают неурожаи. Во-вторых, российскую пшеницу активно гонят на экспорт. В том числе на Ближний Восток. В последнее время за рубеж ежегодно утекает 15–20 млн. тонн зерна.

В итоге на прокорм страны – не хватает. Подсчитано: чтобы обеспечить внутреннее потребление, экспорт и пополнение запасов, в 2013 г. нужно собрать 95 млн. тонн зерна. Тогда как урожай не превысит 92 млн. тонн. Казалось бы, в такой ситуации правительству стоит поубавить аппетиты экспортёров. Но вместо этого чиновники открывают двери для иностранного зерна. В том числе – канадского и американского.

В результате агропром возвращается в хрущёвские времена. Российский хлебушек по-прежнему будет идти на прокорм североафриканским муллам и арабским шейхам. Зато в отечественных магазинах появятся булки из канзасской пшеницы.