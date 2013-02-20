Лисы-людоеды атакуют Лондон

Похоже, запрет на лисью охоту, введённый в Англии в 2005 г., сыграл с британцами злую шутку. Рыжие бестии так размножились, что уже стали нападать на людей в Лондоне. Понятно, из-за своих размеров лиса не может в одиночку загрызть взрослого человека, но вот младенцам грозит реальная опасность.

Первый случай нападения лисы на детей был зафиксирован в столице страныещё в 2010 году. Тогда на востоке Лондона ранения получили двое малышей, на короткое время оставленных в люльках без присмотра. И вот новая атака лисы-людоеда.

Жуткий случай произошёл на днях в лондонском районе Бромли. Как рассказала полиции мать ребёнка, она оставила своего месячного сына одного в спальне. Внезапно женщина услышала душераздирающий крик младенца. Прибежав к нему на помощь, она увидела невероятную картину. Рыжая хищница вытащила ребёнка из люльки и, схватив зубами его руку, пыталась утащить младенца из дома. Однако вовремя подоспевшая женщина смогла отбить своё чадо – ребёнок остался жив, но лишился пальчика.

По предварительным данным лондонской полиции, дикая лиса проникла в дом через оставленную открытой дверь чёрного хода. Городские власти уже бьют тревогу и намерены принять неотложные меры по предотвращению нападения лис-людоедов на столицу Англии.