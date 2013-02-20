Китайцы построят второй «Титаник»

На днях китайская партийная газета «Жэньминь жибао» бодро отрапортовала: «Один из судостроительных заводов Поднебесной приступает к постройке океанского лайнера «Титаник-2». Все подготовительные работы проведены, и через три года точная копия затонувшего в 1912 году «Титаника» отправится в своё первое путешествие.

Началась эта удивительная эпопея ещё в прошлом году. В год столетия гибели гигантского лайнера австралийский миллиардер Клайв Палмер заявил о готовности выделить деньги на строительство его точной копии. Китайское партийное руководство быстро дало на это согласие, и работа закипела. Китайцы заявили, что новое судно по внешнему виду не будет отличаться от легендарного «Титаника» – оно будет полностью соответствовать прототипу. Однако при строительстве китайцы намерены использовать новые материалы и современные технологии. Так же как и на покоящемся на дне Атлантики судне, на новом лайнере будет 9-ярусная палуба и 840 кают. Не забудут и про спортзалы, бассейны, библиотеку, рестораны высшего класса и роскошные апартаменты. Корабль сможет вместить 900 моряков и 2400 пассажиров.

«АН» будут внимательно следить за постройкой и желают новому кораблю не повторить судьбу своего предшественника.