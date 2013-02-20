Саакашвили хочет убить Иванишвили

В Грузии продолжаются традиционные кавказские разборки. Пока ещё президент страны Михаил Саакашвили обвиняет своего соперника премьер-министра Бидзину Иванишвили в поощрении воров в законе. Но новые власти в долгу оставались недолго – президента обвинили в том, что он хочет убить премьера.

Причём, похоже, это не пустые слова. С таким заявлением выступил не кто-нибудь, а бывший министр госбезопасности Грузии Ираклий Батиашвили.Правда, эту должность он занимал в начале далёких 90-х. Но связи в системе безопасности остались. При Мише бывший министр долго сидел в тюрьме. Он был арестован в 2006 г. по обвинению в измене Родине, но недавно его освободили.

По словам экс-заключённого, приближённые президента Саакашвили вовсю строят планы по ликвидации премьера. Узкий круг Миши, состоящий из бывших высокопоставленных чиновников, часть которых сбежала за границу, активно ведёт разговоры о возможности физической ликвидации Иванишвили. Причём покушение запланировано на этот год и должно состояться до октября. В этом месяце, напомним, в Грузии пройдут очередные президентские выборы. Новое правительство страны наверняка со всей серьёзностью отнесётся к такой информации.