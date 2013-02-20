Немцы крепко задумались

В кругах иностранных дипломатов и журналистов в Москве не скрывают, что кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии СДПГ П. Штайнбрюк занимает по отношению к президенту России В. Путину, как к человеку и как к политику, очень жёсткую позицию.

В этом его отличие от лидера фракции СДПГ в бундестаге Франка-Вальтера Штайнмайера, который взял самоотвод при рассмотрении СДПГ кандидатов на пост канцлера. Причём негативное отношение к В. Путину и проводимому им внешне- и внутриполитическому курсу характерно для всего нового поколения лидеров СДПГ. К нему принадлежит и П. Штайнбрюк.

Давно известно, что Штайнмайер имеет очень хорошие личные отношения с Д.А. Медведевым. Поэтому его отказ от участия в борьбе за пост канцлера может быть связан и с негативной оценкой руководством СДПГ политических перспектив Медведева.

На этом фоне разрастается новый всплеск напряжённости между ФРГ и Россией. Связан он с Кипром. Похоже на то, что Берлин готовит Москве неприятный сюрприз – отказ Евросоюза спасать банковскую систему Кипра. В СМИ ФРГ, связанных с нынешним федеральным правительством Германии во главе с А. Меркель, началась и идёт кампания за то, что ФРГ и ЕС в целом не должны помогать кипрским бездельникам. И тем более спасать лежащие в банках и офшорах Кипра «грязные русские деньги». Их размер оценивается германскими СМИ и экспертами в 40 млрд. евро.

Москва из-за этого очень нервничает, но бодрится. Старается своего испуга не показывать.